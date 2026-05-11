Knicks vuelven a las finales del Este

FILADELFIA (AP) — Jalen Brunson, Josh Hart y los Knicks de Nueva York están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, al establecer un récord de postemporada de la NBA con 11 triples en el primer cuarto ante una estruendosa multitud que alentaba al equipo visitante, y al arrollar 144-114 a los 76ers de Filadelfia el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride encestó siete de los 25 triples de Nueva York —una cifra que igualó el récord de postemporada de la NBA— y anotó 25 puntos. Brunson sumó 22 unidades, mientras Hart y Karl-Anthony Towns aportaron 17 tantos cada uno en la más reciente victoria abultada de los Knicks en playoffs.

Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y jugarán contra el ganador de la serie entre Cleveland y Detroit. Los Pistons tienen ventaja de 2-1.

Los Knicks la temporada pasada llegaron a las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años antes de perder ante Indiana. Luego, los Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau y lo reemplazaron por Mike Brown, quien los guió a siete triunfos consecutivos en playoffs, comenzando con los últimos tres partidos contra Atlanta.

Los aficionados de los Knicks convirtieron en costumbre comprar entradas por miles en la arena de los Sixers para partidos de playoffs a lo largo de los años, y en el cuarto juego quizá hicieron su declaración más ruidosa hasta ahora. Los seguidores de los Knicks levantaron escobas afuera de la arena y, ya dentro, agitaron toallas con la frase “Always Knicks”, mientras acallaban ruidosamente a los pocos aficionados de los Sixers que no ganaron unos dólares extra en el mercado secundario y se quedaron.

La franquicia de los 76ers no logró frenar a los aficionados de los Knicks en su intento de comprar boletos.

Los 76ers fracasaron aún más al intentar detener a los Knicks en la duela.

El cuarto juego fue una paliza desde el salto inicial, con los Knicks usando la línea de tres puntos como punto de partida para su propio juego de tiros tipo pop-a-shot.

Con los aficionados de los Knicks de pie y coreando “Deuuuce”, McBride encestó uno, dos, tres, cuatro —¡cuatro!— triples consecutivos para una rápida ventaja de 20-6, y los Sixers ya estaban contra las cuerdas. McBride se convirtió en el primer Knick (desde que comenzó el registro jugada por jugada en 1997) en encestar cuatro triples en el primer cuarto de un partido de playoffs.

Los récords de triples de Nueva York apenas estaban calentándose.

Brunson añadió dos en el primer cuarto (seis en total) para ayudar a que los Knicks acertaran 11 de 13, lo que igualó la marca de la NBA de más encestes en un periodo.

Los Knicks totalizaron 18 triples en la primera mitad para anotar 54 puntos gracias al tiro de larga distancia, en comparación con los 57 totales de los 76ers. En conjunto, eso representó una ventaja de 81-57 y ayudó a impulsar a los Knicks hacia su primera barrida en una serie al mejor de siete desde las semifinales del Este de 1999 contra Atlanta.

Los Knicks anotaron más de 80 puntos en la primera mitad en dos de cinco partidos de playoffs como visitantes esta temporada.

La segunda mitad fue un mero trámite, y los Sixers se dirigen a casa tras una valiente remontada en la serie para imponerse 3-1 a Boston en la primera ronda.

Joel Embiid cerró otra temporada marcada por las lesiones con 24 puntos, Tyrese Maxey tuvo 17, y los Sixers aún no han superado la segunda ronda desde 2001.