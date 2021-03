Rechazan desvío permanente de camiones a Colombia, NL

NUEVO LAREDO, TAM.- Existe rechazo a que se convierta en medida permanente el envío de mil y mil 500 camiones vacíos diarios hacia la aduana de Colombia como lo ordena la aduana de Laredo, Texas, y que desde diciembre ocasiona gastos económicos extras a empresas de Nuevo Laredo.

Los camiones vacíos sin la certificación C-TPAT no deben cruzar por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo sino transitar hacia el Puente Solidaridad de la aduana de Colombia, como lo ordenaron las autoridades aduaneras de Laredo, Texas, durante un periodo de 6 meses a partir del 7 de diciembre del 2020.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, comentó que desde diciembre no ha variado el número de camiones vacíos que cruzan hacia la aduana de Colombia sino se sostiene, pero considero que debe resolverse porque afecta a las empresas transportistas, principalmente a las pequeñas y también a las agencias aduanales.

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión de Fronteriza de Operadores (UFO) puntualizó que necesitan hablar con el nuevo Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, el coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, y pedirle que cancele el envío de camiones vacíos a la aduana de Colombia porque es una medida que afecta a la aduana neolaredense.

Los operadores de Nuevo Laredo son multados por el personal del DOT porque supuestamente no cumplen con las condiciones mecánicas requeridas, y los obligan a esperar largos tiempos

Desde el comienzo del desvío de camiones vacíos hacia la aduana de Colombia afecta a todos los sectores involucrados, porque los servicios que solicitan las empresas exportadora e importadoras son afectadas porque las agencias aduanales batallan para encontrar operadores dispuestos a conducir los camiones vacíos a lo largo de la carretera de 22 kilómetros para llegar al Puente Solidaridad de Colombia, Nuevo León, y luego cruzar hacia Laredo, Texas para llegar al sector Las Minas.