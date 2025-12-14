Chocan dos automóviles en cruce de Perú y Plutarco Elías Calles

La colisión entre un MG modelo 2024 y un Chevrolet Cavalier 2005 generó afectaciones momentáneas a la circulación

Tras las diligencias, ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón municipal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras las diligencias, ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón municipal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en el cruce de la calle Perú y la avenida Plutarco Elías Calles, generando la movilización de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos que colisionaron en dicha intersección, lo que provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

Uno de los automóviles es un MG tipo MG5, modelo 2024, que era conducido por Jonathan, de 27 años de edad.

El segundo vehículo corresponde a un Chevrolet Cavalier, modelo 2005, manejado por Félix, de 64 años.

Ambos conductores señalaron ante las autoridades de tránsito que al momento del impacto contaban con luz verde en el semáforo.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y esclarecer la dinámica del accidente.

Tras las diligencias, ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón municipal.