Choque múltiple provoca apagón y caos vial en Leandro Valle y Maclovio Herrera

Tres vehículos colisionaron en cruce semaforizado, una mujer resultó lesionada y varios comercios y viviendas quedaron sin electricidad

La conductora de un Sonic resultó con lesiones de consideración, fue atendida por paramédicos de Protección Civil, y posteriormente trasladada a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La conductora de un Sonic resultó con lesiones de consideración, fue atendida por paramédicos de Protección Civil, y posteriormente trasladada a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente vial registrado la tarde del sábado en el cruce de Leandro Valle y Maclovio Herrera generó severas afectaciones a la movilidad urbana, además de dejar a una persona lesionada y provocar un apagón que impactó a gran parte del sector.

El percance ocurrió en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular de la zona, donde tres unidades colisionaron tras una presunta omisión a la señalización semafórica, situación que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

En el choque se vieron involucrados un Ford Mustang modelo 2007, conducido por Alejandro, de 29 años; una Chevrolet Uplander 2007, manejada por Leticia, de 43; y un Chevrolet Sonic modelo 2013, tripulado por Marcia Teresa, de 28 años.

Las primeras indagatorias señalan que el Mustang avanzaba de norte a sur por la avenida Leandro Valle cuando ingresó al crucero sin detenerse, lo que habría provocado el impacto con las unidades que transitaban con preferencia por Maclovio Herrera.

La camioneta Chevrolet Uplander circulaba por el carril derecho, mientras que el Chevrolet Sonic lo hacía por el carril izquierdo, quedando ambos vehículos con daños considerables tras el choque.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Sonic resultó con lesiones de consideración, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica.

Durante el accidente, uno de los vehículos se estrelló contra un poste, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en comercios, viviendas y dejó fuera de operación los semáforos, agravando el caos vial por varios minutos.

Elementos de la Dirección de Tránsito acordonaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, señalando de manera preliminar al conductor del Mustang como presunto responsable por no respetar la luz roja del semáforo.