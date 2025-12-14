El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Fallece hombre al desvanecerse durante trámite vehicular en zona del CITEV

La víctima viajaba con su familia rumbo a Guanajuato; autoridades investigan posible causa cardíaca del deceso

Ante la emergencia, la familia condujo hasta el nosocomio conocido como La Bandera, donde personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este sábado se registró el fallecimiento de un hombre identificado como José Ángel, quien viajaba con su familia rumbo al estado de Guanajuato y perdió la vida poco después de arribar a la frontera, en hechos ocurridos en la zona del CITEV.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre descendió de su camioneta para realizar el trámite de internación vehicular, procedimiento habitual para quienes se dirigen al interior del país. Al regresar a la unidad y disponerse a continuar el viaje, se desvaneció de manera repentina.

Su esposa y su hija, quienes lo acompañaban, solicitaron ayuda al personal que se encontraba en el área aduanal; sin embargo, al no recibir auxilio inmediato, se les indicó que frente a la aduana se localizaba un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante la emergencia, la familia condujo hasta el nosocomio conocido como La Bandera, donde el vehículo quedó estacionado en el exterior alrededor de las 7:00 horas. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas revisaron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron el deceso a su central para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Familiares informaron que habían salido desde San Antonio, Texas, durante la noche, y que el ahora fallecido condujo durante todo el trayecto sin presentar molestias aparentes hasta llegar a esta frontera.

La esposa señaló que José Ángel padecía problemas cardíacos, situación que podría estar relacionada con su muerte. Las autoridades investigadoras realizaron las diligencias de ley para esclarecer el fallecimiento y continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Otorga jurado 40mdd a mujeres que culpan a talco Johnson de cáncer
Chocan dos automóviles en cruce de Perú y Plutarco Elías Calles

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.