Fallece hombre al desvanecerse durante trámite vehicular en zona del CITEV

Ante la emergencia, la familia condujo hasta el nosocomio conocido como La Bandera, donde personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este sábado se registró el fallecimiento de un hombre identificado como José Ángel, quien viajaba con su familia rumbo al estado de Guanajuato y perdió la vida poco después de arribar a la frontera, en hechos ocurridos en la zona del CITEV.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre descendió de su camioneta para realizar el trámite de internación vehicular, procedimiento habitual para quienes se dirigen al interior del país. Al regresar a la unidad y disponerse a continuar el viaje, se desvaneció de manera repentina.

Su esposa y su hija, quienes lo acompañaban, solicitaron ayuda al personal que se encontraba en el área aduanal; sin embargo, al no recibir auxilio inmediato, se les indicó que frente a la aduana se localizaba un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante la emergencia, la familia condujo hasta el nosocomio conocido como La Bandera, donde el vehículo quedó estacionado en el exterior alrededor de las 7:00 horas. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas revisaron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron el deceso a su central para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Familiares informaron que habían salido desde San Antonio, Texas, durante la noche, y que el ahora fallecido condujo durante todo el trayecto sin presentar molestias aparentes hasta llegar a esta frontera.

La esposa señaló que José Ángel padecía problemas cardíacos, situación que podría estar relacionada con su muerte. Las autoridades investigadoras realizaron las diligencias de ley para esclarecer el fallecimiento y continuar con el procedimiento legal correspondiente.