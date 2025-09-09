Chocan auto y camioneta en pleno centro con saldo de un lesionado

El percance en Obregón y Washington dejó cuantiosos daños, un conductor herido y generó congestión vial

De acuerdo con los reportes, el impacto ocurrió cuando ambos vehículos coincidieron en la intersección. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte choque entre un automóvil Fiat y una camioneta Dodge Grand Caravan se registró en el crucero de la avenida Obregón y la calle Washington, en pleno sector centro de la ciudad, dejando como saldo un conductor lesionado y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los reportes, el impacto ocurrió cuando ambos vehículos coincidieron en la intersección, generando una colisión que dejó destrozado el frente del Fiat y proyectó a la camioneta contra los muros de acero de la esquina.

El conductor del automóvil compacto resultó con una herida en la cabeza, la cual fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos. A pesar de la magnitud del accidente, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En tanto, el chofer de la Grand Caravan y su acompañante, un adulto mayor, resultaron ilesos pese a que el vehículo terminó estrellado contra la estructura metálica de protección.

Ambos conductores se señalaron mutuamente como responsables del choque, lo que motivó la intervención de elementos de Tránsito para recabar declaraciones, realizar el peritaje correspondiente y determinar la causa del accidente.

El percance causó momentánea congestión vehicular en la zona, obligando a las autoridades a implementar un operativo para agilizar el tráfico y evitar otro incidente en una de las arterias más transitadas del centro.

Este hecho reitera la importancia de extremar precauciones en cruceros concurridos, donde la falta de atención al volante o la omisión de señales de tránsito pueden derivar en consecuencias graves.