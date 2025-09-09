Dan arranque oficial a la Semana Nacional de Salud

Nuevo Laredo, Tam.– De manera oficial dio inicio la Semana Nacional de Salud, esto en las instalaciones del CONALEP, donde se llevaron diferentes módulos para ofrecer información y atenciones a los jóvenes estudiantes de dicha casa de estudios de nivel medio superior.

Dicha campaña estará vigente del 6 al 12 de septiembre del presente año.

“Estamos aquí en el CONALEP, ya que la campaña va dirigida a toda la población de Nuevo Laredo, incluyendo obviamente a las personas adolescentes, ya que en nuestros programas de la Jurisdicción Sanitaria tenemos acciones de salud propias de los pacientes adolescentes. Obviamente estamos hablando de los 23 programas de salud que maneja la Secretaría”, precisó Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.5.

Recalcó que, el dar arranque a esta Semana Nacional de Salud, es más que nada un refuerzo a lo que se ha trabajado todo el año. Esto refiriéndose a vacunación, acciones de combate contra el dengue, información y detección de enfermedades de transmisión sexual, atenciones dentales entre muchas otras que se han ofrecido durante el año y se refuerzan con esta Semana Nacional de Salud.

“Durante la Semana tendremos más acciones por la ciudad, incluida una caminata por la salud. El día miércoles estaremos en la Colonia Voluntad y Trabajo, este martes tendremos acciones de salud en una colonia, y así vamos a estar trabajando en todas las colonias de Nuevo Laredo, maquiladores y escuelas. En sí dimos arranque el pasado sábado en la Maquiladora Rheem y continuamos con el evento protocolario aquí en el CONALEP”, concluyó.