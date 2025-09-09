Muere hombre en hospital tras caída y grave intoxicación alcohólica

El paciente de 61 años ingresó con traumatismo craneoencefálico y antecedentes de consumo excesivo, complicaciones que derivaron en su muerte hospitalaria

En el área de urgencias, el personal médico confirmó que el paciente llegó con antecedentes de consumo excesivo de alcohol. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 61 años perdió la vida la tarde del pasado 6 de septiembre en el Hospital General de Zona IMSS La Bandera, tras haber ingresado días antes por intoxicación alcohólica y una caída en su domicilio.

De acuerdo con el reporte de Trabajo Social del nosocomio, la víctima fue identificada como Isidro “M”, quien ingresó al hospital el 2 de septiembre luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico. Según los testimonios recabados, el hombre había ingerido una gran cantidad de alcohol durante varios días, lo que derivó en un accidente en su vivienda.

Autoridades informaron que la causa del deceso fue insuficiencia respiratoria aguda y hemorragia subaracnoidea, consecuencias de la caída y el estado de intoxicación. El fallecimiento ocurrió a las 16:07 horas del 6 de septiembre.

En el área de urgencias, el personal médico confirmó que el paciente llegó con antecedentes de consumo excesivo de alcohol —se mencionó la ingesta de hasta 72 cervezas y una botella de whisky—, lo que agravó su estado de salud.

La esposa del fallecido relató que su esposo sufrió la caída en el domicilio familiar cuando intentaba subir al segundo piso, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Inicialmente, fue auxiliado por familiares y posteriormente trasladado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

El caso fue atendido por elementos de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y brindar orientación a los familiares sobre sus derechos como víctimas u ofendidos.

El cuerpo del hombre permanece bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras se siguen los procedimientos legales.