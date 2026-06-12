Choca ebrio contra camioneta estacionada en la colonia Roma 2

Peritos atribuyeron el accidente al exceso de velocidad, la falta de precaución y el estado de ebriedad del conductor

El dictamen de los peritos viales señala como causas probables del accidente la falta de precaución al conducir, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El dictamen de los peritos viales señala como causas probables del accidente la falta de precaución al conducir, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre que conducía bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, perdió el control de su vehículo y chocó contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Roma 2.

De acuerdo con información de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió en el cruce de las calles Pino Suárez y Yucatán. En ese punto, un Chevrolet Cruze modelo 2013, conducido por Saúl, de 40 años, circulaba de oriente a poniente cuando, tras cruzar la calle Yucatán, el operador perdió el control del vehículo.

El informe oficial establece que la unidad colisionó con el frente izquierdo contra el ángulo trasero derecho de un Dodge Nitro modelo 2007, que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

El dictamen de los peritos viales señala como causas probables del accidente la falta de precaución al conducir, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor, conductas que constituyen infracciones al reglamento de tránsito vigente.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario el traslado de involucrados a centros hospitalarios, por lo que el incidente se limitó a daños materiales.

Tras el percance, la unidad responsable fue asegurada y trasladada al corralón correspondiente para los procedimientos administrativos conducentes.