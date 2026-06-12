Egresarán en este ciclo escolar más de 700 estudiantes del CBTIS 137

Nuevo Laredo, Tam.- El CBTIS 137 concluirá el ciclo escolar 2025-2026 con alrededor de 750 alumnos egresados de sexto semestre, cifra que podría variar ligeramente debido a los procesos de regularización académica que se mantienen activos para que los estudiantes concluyan sus estudios sin adeudos de materias.

“Los días 11 y 12 (de junio) podrán realizar trámites para exámenes extraordinarios o recursos académicos que les permitan nivelarse antes de ingresar a la universidad”, comentó el director del plantel, José Lorenzo Villegas Robledo.

Mientras tanto, los estudiantes de segundo y cuarto semestre concluirán actividades el 17 de junio y contarán con los días 18 y 19 para gestionar procesos de regularización.

Así mismo el plantel mantiene estrategias permanentes para evitar la deserción y recuperar estudiantes en riesgo mediante recursamientos intrasemestrales, permitiendo que un mayor número de jóvenes concluyan sus estudios en tiempo y forma.

En cuanto al crecimiento institucional, señaló que la matrícula escolar ha registrado un aumento constante en los últimos años, ya que en el 2020, el CBTis 137 contaba con 2 mil 89 alumnos, para el inicio del ciclo escolar 2025 la cifra ascendió a 2 mil 642 estudiantes, equivalente a un crecimiento del 26.5 por ciento.

La proyección para el ciclo escolar 2026 es alcanzar una matrícula de 2 mil 750 alumnos, lo que representará un incremento acumulado del 30 por ciento respecto a 2020.

Este crecimiento también se refleja en la expansión de grupos en el turno vespertino, ya que en 2020 operaban únicamente 15 grupos por la tarde, actualmente funcionan 27 y, para septiembre, serán 29 y se espera llegar a 30 grupos en 2027, alcanzando así la capacidad máxima del plantel.

Ante esta situación, el CBTis 137 impulsa proyectos de ampliación de infraestructura, y actualmente se construye un aula adicional y se ha solicitado apoyo para la construcción de un laboratorio de seis ejes que incluya la preparación estructural para dos aulas más en una segunda planta.

De concretarse estos proyectos, la institución podría incrementar su capacidad en aproximadamente 300 alumnos adicionales, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.