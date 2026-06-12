Invade vía de preferencia y provoca choque en Perú y Niños Héroes

El conductor responsable reconoció su error y se comprometió a cubrir los daños materiales ocasionados

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en la intersección de la calle Perú y la avenida Niños Héroes, donde dos vehículos colisionaron luego de que uno de ellos invadiera la vía de preferencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance involucró a un automóvil Nissan Altima modelo 2015, conducido por José Daniel, de 21 años de edad, y una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2014, manejada por Maribel, de 45 años.

Según el reporte, el Nissan Altima circulaba de norte a sur sobre la avenida Niños Héroes y, al llegar al cruce con la calle Perú, no respetó la vía de preferencia, impactándose contra la Chevrolet Equinox, que se desplazaba de oriente a poniente con derecho de paso.

El conductor del Altima manifestó a las autoridades que no advirtió la presencia del otro vehículo al momento de incorporarse al cruce, reconociendo su responsabilidad en los hechos y comprometiéndose a responder por los daños ocasionados.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular, que se vio momentáneamente afectado en la zona.

Ambas unidades presentaron daños materiales, sin que fuera necesario el traslado de los involucrados a un hospital.