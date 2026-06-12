Alerta Guardia Estatal sobre fraudes digitales relacionados con el Mundial 2026

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, difundió una serie de recomendaciones preventivas ante el incremento de riesgos de fraudes digitales vinculados con el Mundial de la FIFA 2026, en el contexto del uso cotidiano de aplicaciones de mensajería.

La dependencia advirtió que estas plataformas, utilizadas principalmente para la comunicación personal y laboral, se han convertido en uno de los principales medios para la comisión de delitos como fraudes, suplantación de identidad y extorsión, debido a su amplio alcance y al nivel de confianza que generan entre los usuarios.

De acuerdo con la autoridad, los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para engañar a la población, entre ellas el envío de mensajes que apelan a la urgencia, la solicitud de códigos de verificación, la difusión de enlaces maliciosos y la petición de transferencias de dinero relacionadas con supuestas promociones, boletos o experiencias vinculadas al evento deportivo.

Estas prácticas buscan aprovechar el interés generado por el Mundial 2026 para obtener información personal o recursos económicos de las víctimas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar compartir datos sensibles o realizar pagos sin verificar la autenticidad de las ofertas.

La Guardia Estatal Cibernética reiteró que se mantiene disponible para brindar orientación y apoyo a la población ante cualquier situación sospechosa, poniendo a disposición el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099.