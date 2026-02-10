Choca ebrio contra automóvil estacionado en la colonia Palacios

Conductor perdió el control al buscar una dirección y provocó daños materiales, por lo que fue detenido administrativamente

Las autoridades viales informaron que el responsable deberá cubrir las sanciones administrativas correspondientes por conducir en estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades viales informaron que el responsable deberá cubrir las sanciones administrativas correspondientes por conducir en estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque contra un vehículo estacionado movilizó a autoridades de vialidad la noche reciente en la colonia Palacios, luego de que un conductor perdiera el control de su unidad mientras circulaba por la calle Perú.

Los hechos se registraron frente al domicilio marcado con el número 5207, donde un automóvil Chevrolet Caprice modelo 1993, color dorado, se salió de su trayectoria e impactó un vehículo que se encontraba debidamente estacionado. La unidad era conducida por Reymundo “N”, de 46 años de edad.

De acuerdo con el informe elaborado por el perito de Tránsito y Vialidad que tomó conocimiento del accidente, el conductor se desplazaba de oriente a poniente cuando, por falta de control y conducción negligente, se desvió hacia su extrema izquierda, colisionando contra un Honda Accord modelo 2005, propiedad de Laura Cecilia, causando daños materiales de consideración.

Al lugar acudieron agentes viales para realizar las diligencias correspondientes y verificar el estado físico del conductor. Durante la intervención, Reymundo manifestó que se encontraba buscando una dirección y que por ello no se percató del vehículo estacionado; sin embargo, al aplicarse la prueba de alcoholemia, se confirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

Derivado de esta situación, el conductor fue asegurado de manera administrativa por la autoridad competente, al configurarse una falta grave al reglamento de tránsito. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Las autoridades viales informaron que el responsable deberá cubrir las sanciones administrativas correspondientes por conducir en estado de ebriedad, así como el pago total de los daños ocasionados al vehículo afectado, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.