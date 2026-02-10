Atropella conductor a mujer al intentar cruzar una calle en sector centro

Lesionada fue atendida por paramédicos y trasladada a la Cruz Roja; responsable cubrió gastos médicos

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron para brindarle los primeros auxilios y estabilizarla antes de su traslado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada mientras intentaba cruzar la calle en el cruce de Iturbide y Morelos, en hechos ocurridos la tarde de este lunes.

La persona afectada fue identificada como Rosa, de 50 años de edad, quien caminaba por la zona y se disponía a atravesar la intersección cuando ocurrió el incidente.

El atropellamiento fue provocado por una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2001, la cual era conducida por Luis Patricio, de 77 años, quien circulaba por el sector al momento del percance.

Tras el impacto, testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia para atender a la mujer lesionada, quien permaneció consciente en el lugar.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron para brindarle los primeros auxilios y estabilizarla antes de su traslado.

Posteriormente, Rosa fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde recibió atención médica para su valoración y tratamiento.

De acuerdo con la información disponible, el conductor responsable se hizo cargo del pago de los gastos médicos, por lo que no fue necesaria la intervención de la autoridad vial.