Los momentos destacados del medio tiempo en el Super Bowl 60

Bad Bunny fue el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX y llegó a este evento tras ganar el premio a mejor álbum del año en los Grammy. Mira la galería con los mejores momentos.

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Matt Slocum)
Carlos Figueroa/Líder Web

Una actuación colorida, teatral y festiva: así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny:

