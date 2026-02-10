Refuerzan autoridades vacunación contra el Sarampión

Ante casos en el interior del país y de Anáhuac, Nuevo León

Nuevo Laredo, Tam.- Con la finalidad de acercar vacunas contra el Sarampión a la población, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Dra. Irma Gladis Cano Ramírez, ha mantenido en campo a los enfermeros para inmunizar a la sociedad, que asiste a los centros de salud y centros comerciales.

Este lunes tocó a clientes del centro comercial Bodega Aurrera, ubicado sobre avenida Monterrey y Municipio Libre, donde estarán también aplicando las dosis este martes, de 9:00 a 13:00 horas.

En este módulo los ciudadanos pueden encontrar vacunas suficientes contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (paperas) así como Influenza, Tétanos, y Neumococo, dosis que se pueden aplicar a niños e incluso adultos a partir de los 30 años de edad.

Para los niños es preciso llevar su cartilla de vacunación, en caso de tenerla, y revisar su esquema de vacunación.

Según información de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, la jornada de salud forma parte de una estrategia local para reforzar la inmunización en comunidades donde podría aumentar el riesgo por movilidad regional y nacional.

Y aunque en Nuevo Laredo no se han detectado casos, se busca prevenir algún brote.

Por ello todas las autoridades de Salud Municipal y del Estado, trabajan en coordinación para acercar a la población estas jornadas, principalmente la de Sarampión, debido a casos registrados al interior del país y ciudades cercanas como Anáhuac, Nuevo León, donde se han reportado 2 casos de sarampión. Como es sabido, muchos anahuaquenses transitan y visitan frecuentemente Nuevo Laredo.