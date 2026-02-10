El Dólar
Provoca conductor choque al omitir alto en la colonia Viveros

Accidente dejó cuantiosos daños materiales y movilización de Tránsito, sin personas lesionadas en el percance vial

Tras las diligencias efectuadas en el lugar, las autoridades viales determinaron como causa del accidente la omisión del señalamiento de alto y la falta de precaución por parte del conductor del Dodge Avenger. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos generó daños materiales de consideración y la intervención de autoridades de vialidad en un crucero de alta afluencia de la colonia Viveros, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Héroe de Nacozari y la calle Simón Bolívar, en las inmediaciones de los terrenos de la Expomex, cuando un automóvil Dodge Avenger modelo 2008, color rojo, ingresó al cruce sin respetar el señalamiento restrictivo de alto.

La unidad era conducida por Jonatan, de 27 años, quien circulaba de norte a sur sobre la avenida Héroe de Nacozari. Al no ceder el paso, el vehículo invadió la vía de preferencia y fue impactado por una camioneta Dodge Durango modelo 2013, manejada por María del Consuelo “N”, de 56 años, que transitaba de oriente a poniente.

A consecuencia del impacto, el Dodge Avenger fue proyectado hacia el cordón de la banqueta, quedando con visibles daños en su carrocería, mientras que la camioneta también presentó afectaciones materiales. El percance provocó una movilización de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación vehicular en la zona.

Paramédicos que arribaron al lugar valoraron a ambos conductores, confirmando que ninguno de ellos presentaba lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Tras las diligencias efectuadas en el lugar, las autoridades viales determinaron como causa del accidente la omisión del señalamiento de alto y la falta de precaución por parte del conductor del Dodge Avenger, quien deberá responder por las multas y los daños materiales derivados del hecho.

