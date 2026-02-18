Celebran el Festival Musical ‘Juntos en Armonía’ con gran éxito

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente lleno de romanticismo y sensibilidad artística, la Dirección de Arte y Cultura llevó a cabo con gran éxito el Festival Musical “Juntos en Armonía”, como parte de las actividades organizadas para que las familias neolaredenses celebraran el Día de San Valentín.

La velada se realizó en la Sala Sergio Peña, que lució completamente llena, consolidándose como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de la música romántica y las expresiones culturales que fortalecen el tejido social.

El escenario fue engalanado por la Rondalla Romances de Nuevo Laredo, la Rondalla Un Nuevo Amor y el grupo femenil “Ellas en Armonía” del IMSS, quienes ofrecieron un repertorio cuidadosamente seleccionado con interpretaciones que evocaron recuerdos, emociones y aplausos constantes del público asistente.

Durante la noche, las y los espectadores disfrutaron de canciones que tocaron el corazón de todas y todos, en un ambiente de convivencia sana, armonía y celebración del amor y la amistad.

Con este tipo de actividades, la Dirección de Arte y Cultura refrenda su compromiso de promover espacios culturales accesibles para la comunidad, impulsando el talento local y fomentando la participación de las familias en eventos que enriquecen la vida cultural de la ciudad.