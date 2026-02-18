El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.90
EN VIVO

Celebran el Festival Musical ‘Juntos en Armonía’ con gran éxito

En un ambiente lleno de romanticismo y sensibilidad artística

Durante la noche, las y los espectadores disfrutaron de canciones que tocaron el corazón de todas y todos, en un ambiente de convivencia sana, armonía y celebración del amor y la amistad. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente lleno de romanticismo y sensibilidad artística, la Dirección de Arte y Cultura llevó a cabo con gran éxito el Festival Musical “Juntos en Armonía”, como parte de las actividades organizadas para que las familias neolaredenses celebraran el Día de San Valentín.

La velada se realizó en la Sala Sergio Peña, que lució completamente llena, consolidándose como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de la música romántica y las expresiones culturales que fortalecen el tejido social.

El escenario fue engalanado por la Rondalla Romances de Nuevo Laredo, la Rondalla Un Nuevo Amor y el grupo femenil “Ellas en Armonía” del IMSS, quienes ofrecieron un repertorio cuidadosamente seleccionado con interpretaciones que evocaron recuerdos, emociones y aplausos constantes del público asistente.

Durante la noche, las y los espectadores disfrutaron de canciones que tocaron el corazón de todas y todos, en un ambiente de convivencia sana, armonía y celebración del amor y la amistad.

Con este tipo de actividades, la Dirección de Arte y Cultura refrenda su compromiso de promover espacios culturales accesibles para la comunidad, impulsando el talento local y fomentando la participación de las familias en eventos que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

Se consolida Nuevo Laredo como referente estatal en la protección de la niñez y adolescencia
Presentará INMUJER monólogo ‘Antígona González’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.