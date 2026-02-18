Presentará INMUJER monólogo ‘Antígona González’

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo llevará a cabo la presentación de la obra de teatro “Antígona González”, como parte de las actividades que se realizarán dentro de la cartelera de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La cita es el próximo jueves, 5 de marzo, a las 6:00 p.m., en el Teatro Principal del Centro Cultural.

El monólogo “Antígona González”, es una obra escrita por Sara Uribe, con dirección de Sandra Félix, escenografía e iluminación de Víctor Zapatero y será interpretada por la actriz Marina de Tavira, nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel de Sofía en la película “Roma” (2018), dirigida por Alfonso Cuarón.

La obra, dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años, aborda como tema principal la búsqueda desesperada de una mujer por encontrar el cuerpo de su hermano menor, enfrentándose a las amenazas, el miedo y los prejuicios sociales, la división familiar y la impotencia.

El evento es completamente gratuito, sin embargo, para poder asistir a la puesta en escena es indispensable registrarse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/GQqsndAvnfQsR3pQA

El registro debe llevarse a cabo de manera individual (1 boleto por registro). Los boletos serán entregados en las instalaciones de INMUJER Nuevo Laredo (Orizaba #3829, entre Ave. César López de Lara y Donato Guerra) una semana antes del evento.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 867 713 52 81 y 867 719 21 60.