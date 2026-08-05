Escalan precios del limón y huevo en el martes de mercado

El chile serrano y el poblano descendieron en sus costos

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). El martes de mercado es el día en que más familias acuden a realizar la despensa.

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). El martes de mercado es el día en que más familias acuden a realizar la despensa.

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo de 30 piezas, pasó de 47 a 52 pesos la marca más económica, mientras que la de mayor valor continuó en 66 pesos.

En cuanto al limón subió de 40 a 45 pesos el kilo, siendo la segunda semana continua de importantes incrementos en su valor.

Respecto a los chiles: el poblano bajó de 44 a 37 pesos el kilo, el serrano de 34 a 33 pesos el kilo y el jalapeño se encareció de 24 a 25 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 11 a 09 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca se mantiene a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, descendió de 46 a 40 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya pasa de 45 a 44 pesos el kilo y la piña baja de 30 a 22 pesos el kilo.