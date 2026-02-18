Se consolida Nuevo Laredo como referente estatal en la protección de la niñez y adolescencia

A la reunión acudieron procuradores y directores municipales del DIF de Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Victoria, Xicoténcatl, Mier, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.-Con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la agenda de bienestar social en Tamaulipas, esta frontera se convirtió en el epicentro del diálogo jurídico y humanitario al albergar la Reunión Estatal de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El encuentro permitió consolidar acuerdos interinstitucionales que garantizan una respuesta más ágil y coordinada ante las problemáticas que enfrenta la infancia en los distintos municipios de la entidad.

El evento estuvo encabezado por Fabiola Salas Ambriz, Procuradora Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; Luis Peña Cruz, Director Jurídico del Sistema DIF Nacional; Jorge Alberto Galván Garcés, Procurador del DIF Tamaulipas, así como Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa y Claudette Canturosas, presidenta del Sistema DIF.

“Siempre es importante la comunicación y la coordinación entre las procuradurías de protección a nivel municipal; creo que eso se va a ver redundado en el beneficio de la atención que se brinda a niñas, niños y adolescentes; agradecemos al municipio de Nuevo Laredo por el apoyo para llevar a cabo esta reunión que nos permite avanzar en estos temas que nos interesan a todos para poner en el centro los derechos de niñas, niñas y adolescentes”, aseguró la procuradora federal.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, afirmó que este tipo de encuentros fortalece el trabajo del Gobierno Municipal y el Sistema DIF a favor de la niñez.

“La presencia de la Procuraduría Federal y de los representantes del Estado en nuestra ciudad no solo otorga un realce histórico a este encuentro, sino que ratifica la confianza en Nuevo Laredo como el epicentro de las grandes decisiones que protegen a las familias tamaulipecas”, resaltó la presidenta municipal.

Durante las mesas de trabajo, se priorizó un análisis técnico y social exhaustivo orientado a robustecer los mecanismos de restitución de derechos en toda la entidad, estableciendo que la capacitación especializada es el eje fundamental para que los servidores públicos cuenten con herramientas más precisas en la atención directa a los menores.

Un aspecto central del encuentro fue el análisis detallado sobre la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; donde analizaron la necesidad de alinear la operación local con la normativa nacional, para modernizar los procesos jurídicos y asegurar que los retos legales actuales se traduzcan en oportunidades reales de justicia para las familias.

De igual forma, se enfatizó que la transparencia y la difusión de las atribuciones de las Procuradurías de Protección son el primer paso crítico para prevenir vulneraciones.

Como resultado de este diálogo de alto nivel, se establecieron compromisos formales para homologar los criterios de actuación y reforzar la comunicación permanente entre los diversos municipios.

Estas estrategias conjuntas buscan consolidar una red de protección que brinde mayor certeza jurídica, garantizando que cada acción institucional impacte de forma positiva y humana en el bienestar de la infancia tamaulipeca.

Con esta coordinación de esfuerzos, Nuevo Laredo se reafirma como un aliado estratégico del Gobierno Federal y Estatal. La consolidación de este frente común no solo fortalece la protección infantil a nivel local, sino que posiciona a la ciudad como un referente en la construcción de políticas públicas sólidas que pueden servir de modelo de gestión para todo el estado de Tamaulipas.