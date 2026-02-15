Celebran alumnos de Nuevo Laredo el Día del Amor y de la Amistad

Nuevo Laredo, Tam.- Como todos los años, alumnos de los diferentes niveles de educación celebraron el Día del Amor y la Amistad.

Tal es el caso de la Secundaria General No.10 ‘Antonio Ángel Carmona Anzaldua’, ubicada en la colonia Infonavit, donde los jóvenes tuvieron un receso de manera normal, ya que las actividades de San Valentín se realizaron al interior de los salones, donde intercambiaron cartas, se entregaron algunos regalos clásicos de esta celebración como dulces, chocolates, flores, entre otros.

Así mismo en esta institución de nivel básico de educación, se armaron en el teatro de la explanada dos escenarios para que los jóvenes pudieran tomarse fotos y conservar un recuerdo alusivo a la celebración del 14 de febrero 2026.

Por otra parte, en la escuela primaria Miguel F. Martínez, de igual manera los pequeños y su directora, la maestra Norma Leticia Rivera Martínez, participaron con todos los alumnos, alentándolos siempre a convivir y ser parte de cualquier evento que realicen.

En esta escuela primaria, los pequeños estuvieron bajo la techumbre conviviendo, realizando el intercambio de cartas, expresando el cariño por sus amigos así como un concurso de peluches para ver cuál era el más querido, jugaron el tiktok de piso, también lanzaron los dardos el amor, entre otras actividades alusivas de San Valentín.