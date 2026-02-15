Festejos del 14 de febrero se prolongan hasta este domingo

La plaza Hidalgo es uno de los sitios donde más se instalan negocios ambulantes. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 80 permisos temporales para vendedores ambulantes, en el marco del Día del Amor y la Amistad, fueron expedidos por la Coordinación de Comercio Informal, informó su titular Lázaro Escobedo González.

“Desde el día 11 comenzamos con los permisos que estarán vigentes hasta el día 15. Cubrimos un promedio de 85 autorizaciones y estamos realizando rondines diarios para verificar que todos cuenten con su permiso y respeten los espacios asignados”, expresó Escobedo González.

Detalló que la expedición de 85 permisos es una cifra similar a la que se registra cada año en esta temporada, donde los puntos con mayor demanda son la plaza Hidalgo, la rotonda frente a la UAT y otros espacios donde previamente se revisa la factibilidad para evitar riesgos o afectaciones a la vialidad.

En cuanto al giro comercial, explicó que predominan los vendedores de flores, regalos, dulces, chocolates y brochetas de algodón, todos con temática alusiva a la fecha del Día del Amor y la Amistad.

Finalmente, Escobedo González invitó a los comerciantes ambulantes a tramitar o renovar sus permisos en las oficinas ubicadas en Maclovio Herrera y Ocampo, edificio anexo al Palomar, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Los requisitos básicos son credencial de elector, CURP, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y, en el caso de venta de alimentos, licencia sanitaria. El costo del permiso es de 250 pesos por trimestre, sin importar el giro comercial.