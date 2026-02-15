Nombra Nottingham Forest a Vítor Pereira como nuevo entrenador tras crisis deportiva

El técnico portugués asume con contrato de 18 meses mientras el club lucha por evitar el descenso en la recta final

Foto del 16 de agosto del 2025, el entrenador del Wolverhampton Vitor Pereira concentrado en el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

NOTTINGHAM, Inglaterra.- Vítor Pereira se convirtió el domingo en el cuarto entrenador del Nottingham Forest, que atraviesa dificultades, en una temporada turbulenta tras firmar un acuerdo de 18 meses.

Forest indicó en un comunicado que el portugués, de 57 años, estará acompañado por dos entrenadores asistentes y dos analistas.

El club ocupa el 17to puesto de la Liga Premier y está un lugar por encima de la zona de descenso, con 12 jornadas por disputarse. Forest recibirá al campeón defensor Liverpool el próximo domingo.

Antes de eso, Forest visitará el jueves al club turco Fenerbahçe en el partido de ida de su eliminatoria de repechaje de la Liga Europa

Pereira reemplaza a Sean Dyche, quien fue despedido el miércoles tras estar al mando apenas 114 días.

Forest terminó séptimo en la Liga Premier bajo la dirección de Nuno Espirito Santo la temporada pasada. Nuno había firmado un contrato de tres años en el City Ground en junio de 2025, pero fue destituido en septiembre tras un deterioro en su relación con el propietario Evangelos Marinakis.

Luego llegó el exentrenador del Tottenham Ange Postecoglou, pero duró apenas 40 días en el cargo, ya que Marinakis puso fin a su etapa a los pocos minutos de la derrota por 3-0 ante el Chelsea.

Pereira está en su segundo trabajo esta campaña. En noviembre fue despedido por el Wolverhampton Wanderers tras iniciar la temporada sin victorias en la Liga Premier.

Antes de incorporarse a los Wolves en 2024, Pereira tuvo breves etapas como entrenador en el Fenerbahçe y en los clubes brasileños Flamengo y Corinthians. También trabajó anteriormente bajo las órdenes de Marinakis en el Olympiakos.