Al cierre de Inscripciones Definitivas, reporta CREDE más del 70% de captura

Nuevo Laredo, Tam.- El Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en voz de su titular César Bolaños Hernández, dio a conocer que el 13 de febrero concluyeron las Inscripciones Definitivas en el nivel básico de educación, teniendo en sus registros el 70 % de cobertura para el próximo ciclo escolar en Nuevo Laredo.

“Podemos hablar de más del 70 % de inscripciones registradas en lo general, desde kínder hasta secundaria. Sin embargo, el porcentaje puede ser mayor porque no toda la documentación ha sido capturada. Las escuelas están prácticamente a su capacidad, pero todavía hay espacios disponibles en algunos planteles y en el CREDE estamos para apoyar a los padres de familia que lo necesiten”, expresó Bolaños Hernández.

El jefe del CREDE explicó que aunque el sistema refleja poco más del 70 % de registros capturados, el porcentaje real podría ser mayor, ya que no todos los directores han ingresado aún la totalidad de la documentación de los alumnos en la plataforma correspondiente, dejando ver que las escuelas en general se encuentran prácticamente a su capacidad.

Para concluir dijo que existen planteles que todavía pueden recibir uno, dos o hasta tres estudiantes más, por lo que llamó a los padres de familia que aún no han concluido el trámite a acercarse.

En Nuevo Laredo no se tienen reportes de inconformidades ya que el trabajo coordinado entre jefes de sector, supervisores, directores y docentes ha permitido mantener estabilidad en el sistema educativo.