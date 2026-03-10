Buscan padres ayuda médica para su niña, pero no logran salvarle la vida

La menor de un año fue llevada inconsciente a estación de Protección Civil, donde confirmaron que ya no tenía signos vitales

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes tras valorar a la niña confirmaron que ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La muerte de una menor de un año fue reportado a autoridades por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de la Estación 4, ubicada en el bulevar Las Torres, entre las calles Vista Hermosa y Las Montañas, luego de que sus padres lo trasladaron inconsciente en busca de atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la menor fue llevada por sus familiares hasta dicha estación con la esperanza de que recibiera auxilio inmediato. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes tras valorar a la niña confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. En el lugar observaron el cuerpo de la menor identificada como Ayslin “G”, el cual, según la revisión inicial, no presentaba signos visibles de violencia.

La madre de la menor, Rosa Elvia “P”, declaró a las autoridades que se encontraba en su domicilio alimentando a la niña cuando notó que dejó de respirar. Ante la situación, decidió trasladarla de inmediato a la estación de bomberos para solicitar ayuda.

La mujer también indicó que la menor padecía hepatomegalia, condición médica caracterizada por el agrandamiento del hígado. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento conforme a los procedimientos legales establecidos.