Sufre conductor desvanecimiento y provoca choque con daños en sector poniente

Durante su trayectoria, la unidad derribó un poste de telefonía de madera y posteriormente se impactó contra una camioneta Chevrolet Trailblazer modelo 2003 que se encontraba estacionada en la vía pública. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Durante su trayectoria, la unidad derribó un poste de telefonía de madera y posteriormente se impactó contra una camioneta Chevrolet Trailblazer modelo 2003 que se encontraba estacionada en la vía pública. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la cuadra 5400 de la calle Lincoln, en el sector poniente de esta frontera, dejó daños materiales en infraestructura urbana, un vehículo estacionado y la fachada de un domicilio, luego de que el conductor de una unidad presuntamente sufriera un desvanecimiento mientras manejaba.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades viales, el percance ocurrió cuando Omar, de 41 años, conducía un automóvil Chevrolet Chevy modelo 2010 en dirección de oriente a poniente. Al circular por el tramo comprendido entre las avenidas Josefa Ortiz de Domínguez y Antonio Medina, el conductor aparentemente perdió el conocimiento de forma repentina, lo que provocó que el vehículo quedará fuera de control.

Durante su trayectoria, la unidad derribó un poste de telefonía de madera y posteriormente se impactó contra una camioneta Chevrolet Trailblazer modelo 2003 que se encontraba estacionada en la vía pública. Finalmente, el automóvil terminó su recorrido al estrellarse contra el portón de un domicilio marcado con el número 5406.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar al conductor. Tras la revisión médica correspondiente, se descartó que presentara lesiones de gravedad.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad se presentaron en el sitio para realizar el peritaje y documentar los daños ocasionados, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades y restablecer la circulación en el área.