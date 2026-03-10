Muere en hospital hombre trasladado desde albergue en condición vulnerable

Paciente ingresó con desnutrición y deshidratación; permanece sin identificar y no presentaba signos de violencia

NUEVO LAREDO, TAM.- El fallecimiento de un hombre en calidad de desconocido fue reportado por personal del Hospital General, luego de que el paciente permaneciera internado desde el día anterior tras ser trasladado por personal de Protección Civil desde el Albergue Municipal.

De acuerdo con el informe proporcionado a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el masculino ingresó al hospital el 7 de marzo presentando un cuadro de desnutrición, deshidratación y aparente abandono social. Personal médico indicó que el hombre falleció a las 17:05 horas del 8 de marzo debido a dichas condiciones de salud.

Al momento de su ingreso, el paciente manifestó llamarse Jimmy de la “T”; sin embargo, no proporcionó más datos personales ni portaba identificación oficial, por lo que permanece en calidad de desconocido.

Autoridades que acudieron al área de mortuorio del hospital describieron al fallecido como un hombre de aproximadamente entre 60 y 65 años de edad, de complexión delgada, tez morena y estatura aproximada de 1.70 metros. Además, presentaba barba y bigote entrecano.

De acuerdo con la revisión inicial, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Hasta el momento no se han presentado familiares o personas que reclamen el cuerpo, mientras que las autoridades correspondientes realizan las diligencias para su identificación.