Brinda Tránsito Estatal apoyo vial a conductor en carretera Nuevo Laredo-Anáhuac

Elementos auxiliaron por neumático dañado, trasladaron a estación cercana y realizaron cambio seguro en ruta

En primera instancia, se le proporcionó apoyo con traslado a la estación de servicio más cercana para llenar con aire la refacción. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Al realizar labores de vigilancia y seguridad en la Carretera Nuevo Laredo-Anáhuac personal de la Dirección de Tránsito Estatal visualizó un vehículo fuera de la superficie de rodamiento.

Al presentarse como elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, el conductor refirió que requería apoyo debido a que su neumático delantero derecho presentó una afectación que le impedía continuar con su camino.

En primera instancia, se le proporcionó apoyo con traslado a la estación de servicio más cercana para llenar con aire la refacción, posteriormente, se le brindó asistencia con el reemplazo de la pieza afectada.

Tras estas acciones, el ciudadano reanudó su viaje y el personal de Tránsito Estatal el servicio asignado.

