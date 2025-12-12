Muere motociclista por paro cardiaco mientras cruzaba a Nuevo Laredo

El hombre, residente de Laredo, Texas, cayó repentinamente en uno de los carriles de acceso a la Aduana; autoridades confirmaron muerte natural en el lugar

La zona fue resguardada por personal aduanal y autoridades locales para permitir las labores periciales y evitar mayores afectaciones al flujo vehicular en el cruce internacional. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista identificado como Carlos Manuel, de 54 años y residente de Laredo, Texas, murió de un paro cardiaco mientras cruzaba hacia Nuevo Laredo a bordo de su motocicleta. El hecho ocurrió esta tarde en uno de los carriles de acceso a la Aduana, justo en la zona del llamado Semáforo Fiscal.

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Manuel avanzaba de forma normal cuando repentinamente perdió el control y cayó a un costado de su motocicleta, quedando inmóvil sobre el pavimento. Otros automovilistas que presenciaron la escena solicitaron auxilio de inmediato.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos arribaron en pocos minutos al lugar, pero al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a un paro cardiaco fulminante.

La zona fue resguardada por personal aduanal y autoridades locales para permitir las labores periciales y evitar mayores afectaciones al flujo vehicular en el cruce internacional, uno de los más transitados de la frontera.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento y dieron fe del fallecimiento, ordenando el traslado del cuerpo para los procedimientos legales correspondientes.

El hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en la fila de revisión, debido a la manera repentina en que ocurrió el incidente.