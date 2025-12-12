Provoca conductor choque y huye tras abandonar auto en César López Lara

El golpe dejó daños considerables en el vehículo estacionado y provocó la movilización de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente ocurrió la tarde de este jueves en la avenida César López de Lara, casi esquina con la calle Venezuela, cuando el conductor de un Ford Fusión color rojo provocó un choque y posteriormente se dio a la fuga, abandonando su vehículo en el lugar.

El percance ocurrió en la entrada del estacionamiento de una plaza comercial, donde se encontraba debidamente estacionada una PT Cruiser modelo 2008, propiedad de Javier Alejandro, de 39 años, quien se encontraba trabajando como pintor al momento del incidente.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el Ford Fusión circulaba de norte a sur por la avenida César López de Lara cuando su conductor se pasó el alto en la intersección con calle Perú. Al llegar a la esquina con Venezuela, donde también había señal de alto, el automovilista intentó evadir la detención ingresando al estacionamiento, maniobra que terminó en un fuerte impacto contra la PT Cruiser.

El golpe dejó daños considerables en el vehículo estacionado y provocó la movilización de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado del Ford Fusión abandonado al corralón.

El conductor responsable no fue localizado en la zona, por lo que las autoridades iniciarán el procedimiento para identificarlo y fincar responsabilidades. No se reportaron personas lesionadas.