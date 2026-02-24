El Dólar
Automovilista bajo efectos del alcohol choca contra camioneta estacionada

El conductor perdió la trayectoria antes de llegar al cruce Yucatán y Veracruz; no hubo lesionados

Tras el impacto no se reportaron personas lesionadas, ya que la unidad afectada se encontraba sin ocupantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor que se encontraba en estado de ebriedad provocó un accidente vial en el cruce de las calles Yucatán y Veracruz, al impactar su vehículo contra una camioneta que permanecía estacionada.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Ricardo, de 25 años, manejaba un Ford Fusion modelo 2009 en dirección de sur a norte sobre la calle Yucatán. Metros antes de llegar a la intersección con Veracruz, el conductor perdió la trayectoria, se cargó hacia su derecha y colisionó de frente contra una Nissan Pathfinder que estaba debidamente estacionada en la acera oriente, orientada de norte a sur.

Tras el impacto no se reportaron personas lesionadas, ya que la unidad afectada se encontraba sin ocupantes. El incidente generó únicamente daños materiales y una afectación momentánea a la circulación en la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho, efectuar el peritaje y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

El dictamen preliminar determinó que el conductor responsable manejaba bajo los efectos del alcohol, además de hacerlo de manera negligente y sin respetar el límite de velocidad, por lo que su vehículo fue asegurado y trasladado al corralón municipal.

