Choque en bulevar Rea deja dos personas hospitalizadas para valoración médica

Accidente ocurrió cuando una camioneta se incorporó sin precaución a la vía preferente; autoridades viales determinaron responsabilidad y trasladaron ambas unidades al corralón municipal

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el cruce del bulevar Rea y la calle Generales, en la colonia Reservas Territoriales, dejó a dos personas trasladadas a un hospital para valoración médica y daños materiales en las unidades involucradas.

El percance se produjo cuando una Chevrolet Pathfinder modelo 2005, conducida por Daniel, de 43 años, se encontraba estacionada y, al intentar incorporarse a la circulación de poniente a oriente, invadió la vía de preferencia. En ese momento fue impactada por un Ford Figo modelo 2016, manejado por Jorge Eduardo, de 25 años, quien circulaba por el bulevar Rea en dirección hacia el Segundo Anillo Periférico.



Tras la colisión, Jorge Eduardo y un acompañante fueron atendidos y trasladados a un nosocomio para una revisión médica preventiva, sin que hasta el momento se reportaran lesiones de gravedad.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades siniestradas, a fin de restablecer la circulación en la zona.

El dictamen preliminar señaló como responsable al conductor de la Pathfinder por incorporarse sin la debida precaución a una vía con preferencia de paso. Ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal.