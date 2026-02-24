El Dólar
Reporta CREDE 90% de asistencia a las aulas

Las clases se desarrollan con normalidad, afirma César Bolaños Hernández

César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE). [Iván Zertuche/Líder Web]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- A raíz de los eventos registrados en diferentes estados del país, y que llevó a la suspensión de clases en algunas entidades, en Nuevo Laredo este lunes las actividades académicas se desarrollaron con normalidad en el nivel básico.

“Hoy regresamos a clases con un 90 por ciento de asistencia en todos los planteles de educación básica. Nuevo Laredo está tranquilo, el llamado es a confiar en las autoridades, atender únicamente la información oficial y no compartir rumores que generen incertidumbre en la sociedad”, expresó César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE).

Bolaños Hernández informó que la Secretaría de Educación en Tamaulipas envió un documento tras diversos acontecimientos de inseguridad registrados en el país, con el objetivo de mantener informada a la comunidad educativa y exhortar a la población a atender únicamente los llamados oficiales de las autoridades, destacando la confianza en las acciones coordinadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien sostuvo reunión con la mesa de seguridad estatal.

El funcionario precisó que en Nuevo Laredo la situación se mantiene en calma, por lo que este lunes se retomaron clases de manera regular en preescolar, primaria y secundaria, registrándose un 90 por ciento de asistencia en los planteles de educación básica.

Finalmente, reiteró el llamado a la sociedad a no difundir información no confirmada, ya que esto puede generar incertidumbre entre la población, y subrayó que las autoridades educativas y de seguridad permanecen atentas para salvaguardar un entorno de paz y tranquilidad en Tamaulipas.

