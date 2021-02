Aumenta uso de la medicina alternativa

NUEVO LAREDO, TAM.- El uso de la medicina alternativa aumenta considerablemente, las personas buscan por cualquier medio recuperar la salud.

Ahí en uno de los pasillos de Paseo Reforma, Joel Martínez atiende en un espacio de dos metros cuadrados a las personas que acuden en busca de algún medicamento alternativo.

“Yo tengo pocos meses atendiendo el negocio, tuve que tomar un curso sobre los productos que aquí se ofrecen para poder venderlos, es un trabajo que, si bien al principio no me atraía tanto, ahora me siento muy a gusto porque siempre hay personas que acuden en busca de algo que les alivie”, comentó Joel.

Hay productos para la diabetes como la moringa, uno de los más buscados, pero también hay suplementos alimenticios, pomadas para la piel y otras para el cabello, ajo negro, árnica entro otros productos que son muy consumidos en sus diversas presentaciones, aseguró Joel.

Joel considera que se viven tiempos en que hay que recurrir a cualquier alternativa buscando la sanación, en este caso este tipo de medicamentos tiene mucha demanda.

“Además para mi es una posibilidad de trabajo, que permite conocer todo lo relacionado con los medicamentos alternativos y en muchos casos conocer a personas que los consumen periódicamente porque los resultados en su organismo han sido positivos”, concluyó.