El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.00
EN VIVO

Atropellan a una mujer de 79 años en crucero del sector Centro

La víctima fue auxiliada por la conductora y recibió atención médica; lesiones tardarán varias semanas en sanar completamente

[Archivo / Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 79 años resultó lesionada luego de ser atropellada la tarde de este sábado, cuando caminaba por la intersección de la avenida Guerrero y la calle Héroes de Nacataz, en el sector Centro, siendo trasladada posteriormente para su atención médica al Hospital General.

El ingreso de la paciente, identificada como Teodora “G”, fue reportado a la Policía Investigadora alrededor de las 16:05 horas, por lo que agentes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso. De acuerdo con el personal médico, la mujer fue llevada por una persona del sexo femenino que no proporcionó datos de identificación y que se retiró del lugar después de ingresarla al área de urgencias.

El dictamen médico estableció que la lesionada presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en el borde lateral del área supraorbitaria derecha, así como deformidad ósea en la muñeca derecha con pérdida de la función, lesiones que no ponen en riesgo la vida, tardan más de 15 días en sanar y dejarán cicatriz visible.

Al ser entrevistada por los agentes, la afectada refirió que alrededor de las 15:30 horas caminaba por la zona mencionada cuando, al intentar cruzar la calle, sintió un golpe que la derribó, cayendo sobre su brazo derecho. Señaló que la conductora del vehículo descendió para auxiliarla y la trasladó de inmediato al hospital en su unidad, sin que pudiera recordar características del automóvil ni la identidad de la mujer.

La paciente fue inmovilizada con férula en el brazo derecho y atendida por contusión en el párpado, siendo dada de alta médica aproximadamente a las 18:05 horas.

La mujer manifestó que por el momento no es su deseo presentar denuncia, al no contar con información que permita identificar a la persona que conducía el vehículo involucrado, retirándose posteriormente a su domicilio para continuar con su recuperación.

Suaviza Rubio discurso ante aliados europeos sin alejarse de línea de Trump
Gana brasileño Pinheiro Braathen histórico oro olímpico en eslalon gigante

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.