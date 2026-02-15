Atropellan a una mujer de 79 años en crucero del sector Centro

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 79 años resultó lesionada luego de ser atropellada la tarde de este sábado, cuando caminaba por la intersección de la avenida Guerrero y la calle Héroes de Nacataz, en el sector Centro, siendo trasladada posteriormente para su atención médica al Hospital General.

El ingreso de la paciente, identificada como Teodora “G”, fue reportado a la Policía Investigadora alrededor de las 16:05 horas, por lo que agentes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso. De acuerdo con el personal médico, la mujer fue llevada por una persona del sexo femenino que no proporcionó datos de identificación y que se retiró del lugar después de ingresarla al área de urgencias.

El dictamen médico estableció que la lesionada presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en el borde lateral del área supraorbitaria derecha, así como deformidad ósea en la muñeca derecha con pérdida de la función, lesiones que no ponen en riesgo la vida, tardan más de 15 días en sanar y dejarán cicatriz visible.

Al ser entrevistada por los agentes, la afectada refirió que alrededor de las 15:30 horas caminaba por la zona mencionada cuando, al intentar cruzar la calle, sintió un golpe que la derribó, cayendo sobre su brazo derecho. Señaló que la conductora del vehículo descendió para auxiliarla y la trasladó de inmediato al hospital en su unidad, sin que pudiera recordar características del automóvil ni la identidad de la mujer.

La paciente fue inmovilizada con férula en el brazo derecho y atendida por contusión en el párpado, siendo dada de alta médica aproximadamente a las 18:05 horas.

La mujer manifestó que por el momento no es su deseo presentar denuncia, al no contar con información que permita identificar a la persona que conducía el vehículo involucrado, retirándose posteriormente a su domicilio para continuar con su recuperación.