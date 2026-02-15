Gana brasileño Pinheiro Braathen histórico oro olímpico en eslalon gigante

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen (centro) salta en el podio tras ganar el eslalon del esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno, el sábado 14 de febrero de 2026, en Bormio, Italia. (AP Foto/John Locher)

BORMIO, Italia.- Hubo baile, mucho baile, para el esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen al repetir una y otra vez pasos de samba. Y sin música de verdad, además.

También hubo emociones, sobre todo cuando sonó su himno nacional. Y reflexión, al comprender lo que este momento significaba ahora y lo que podría significar más adelante.

Otrora con Noruega, Pinheiro Braathen cambió a los colores de Brasil, el país de origen de su madre, y con dos potentes bajadas el sábado para ganar el eslalon gigante olímpico se ganó la distinción de conquistar la primera medalla de Sudamérica en unos Juegos de Invierno.

“He intentado una y otra vez poner en palabras lo que estoy sintiendo”, manifestó Pinheiro Braathen. “Pero es simplemente imposible”.

Le dio a su país otro motivo para celebrar, justamente en pleno Carnaval. El esquiador amante de la diversión y de bailar samba también llevaba el casco perfecto para la ocasión, con la frase “Vamos Dancar” —“Vamos a bailar”— estampada en la parte trasera.

Hizo una bajada rítmica en la primera manga que le dio una ventaja de 0,95 segundos.

Con la nieve cayendo y la niebla asentándose en la manga final, el esquiador de 25 años, se mantuvo sereno y relajado mientras se abría paso por el técnico trazado de Stelvio. Tras ver su puesto —el número 1—, se quedó mirando. Cuando por fin lo asimiló, se dejó caer sobre la nieve antes de empezar a gritar.

Terminó con un tiempo combinado de dos mangas de 2 minutos y 25 segundos para superar al suizo Marco Odermatt, el campeón olímpico defensor, por 0,58 segundos. El también suizo Loic Meillard se llevó el bronce.

“Es un momento difícil de asimilar, aunque esté clarísimo que oficialmente eres el campeón olímpico”, explicó Pinheiro Braathen. “Aunque tenía tanta fe y sabía que esto estaba escrito para mí, sigue siendo increíble vivir ese sueño hecho realidad. No terminaba de asimilarlo”.

Pinheiro Braathen proviene de una familia en la que su madre es brasileña y su padre es noruego. Compitió por Noruega hasta que se retiró abruptamente antes de la temporada 2023, para regresar un año después representando a Brasil.

Ya ha logrado varios hitos con su nuevo país: fue el primer corredor brasileño de esquí alpino en subir a un podio de la Copa del Mundo el año pasado y consiguió la primera victoria del país en la Copa del Mundo esta temporada.

Ahora, es el primer olímpico del continente sudamericano en llevarse a casa una medalla de invierno.

“Las emociones que siento ahora mismo son como un sol interno dentro de mí que brilla con muchísima fuerza y hacia muchísima gente”, comentó. “Esquié con el corazón, y cuando esquías como eres, todo es posible. Lo único que me importa es seguir siendo quien soy. Soy un esquiador brasileño que se convirtió en campeón olímpico”.

Por eso se emocionó tanto al escuchar el himno de su nación en el podio. Brasil ha participado en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992. El mejor resultado del país hasta el oro de Pinheiro Braathen había sido el noveno lugar de Isabel Clark en el snowboard femenino en 2006.

“Ser la razón por la que puedo escuchar y compartir esa canción en un estadio en medio de las montañas, gracias a un oro olímpico de invierno para estos colores, me llena de un orgullo inmenso”, dijo Pinheiro Braathen.

También envió un saludo a la Federación Noruega de Esquí.

“No tengo odio ni malos sentimientos por lo que ha pasado”, señaló. “Solo estoy agradecido, porque son nuestras diferencias de perspectiva las que me han obligado a enfrentarme a mí mismo para seguir mi propio sueño. Y fue ese corazón, y esa fuerza, lo que me llevó a la cima de los Juegos Olímpicos”.

Fue otra medalla para Odermatt en los Juegos de Milán-Cortina. También ganó plata en la prueba combinada por equipos, en la que hizo pareja con Meillard, y bronce en el super-G.

“Tres medallas”, dijo Odermatt. “Es increíble”.

A Odermatt le preguntaron por lo que significaba ver a un brasileño en lo más alto del podio olímpico: “Para mí, no representa nada. Hizo toda su formación en Noruega. Recién se cambió a Brasil, así que no me importa eso. Pero es un esquiador increíble, y lo respeto como atleta”.

El noruego Atle Lie McGrath terminó quinto. Conoce a Pinheiro Braathen desde que empezaron a competir juntos de niños en su club de esquí.

“Nos dimos un buen abrazo allí”, contó McGrath, que llevaba un brazalete negro en homenaje a su difunto abuelo. “Estoy muy orgulloso de él”.

En Milán, los aficionados de Pinheiro Braathen, vestidos de verde y amarillo, abarrotaron la “Casa Brasil”. Lo alentaron durante toda su bajada, gritando y poniéndose de pie de un salto cuando terminó. El sistema de sonido hizo sonar “We Are The Champions” antes de poner canciones con toques de samba para que todos bailaran.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró en sus redes sociales la primera medalla de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Este resultado sin precedentes demuestra que el deporte brasileño no tiene límites. Es el reflejo del talento, la dedicación y el trabajo continuo para fortalecer el deporte en todas sus dimensiones”, expresó Lula. “Felicidades a Lucas Pinheiro y a todo el equipo involucrado en este logro histórico, que inspira a nuevas generaciones y amplía el horizonte del deporte brasileño”.

A Pinheiro Braathen le cuesta imaginar cómo será percibido ahora que ha ganado el oro para Brasil. Tiene ganas de descubrirlo.

“No puedo decirte cuántos comentarios he leído desde el día en que empecé a representar a Brasil hasta convertirme hoy en campeón olímpico, del estilo de: ‘No tengo idea de qué está pasando, pero vamos Brasil. Vamos Lucas’”, relató Pinheiro Braathen. “Creo que es ese amor y apoyo incondicional de los brasileños, aunque todavía estemos en este camino de presentar el esquí de competición en Brasil, lo que de verdad traje conmigo hoy y me permitió esquiar tan rápido como lo hice”.