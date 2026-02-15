Suaviza Rubio discurso ante aliados europeos sin alejarse de línea de Trump

El secretario de Estado buscó reducir tensiones diplomáticas mientras defendió cambios en la alianza y reiteró exigencias de reciprocidad política y estratégica

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Pool)

MÚNICH.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, transmitió el sábado un mensaje tranquilizador a los aliados de Washington, con un tono menos agresivo aunque firme, sobre la intención de la Casa Blanca de remodelar la alianza transatlántica e impulsar sus prioridades luego de más de un año de retórica a menudo hostil del presidente Donald Trump hacia los aliados tradicionales.

Al recordar a su audiencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich las raíces centenarias de Estados Unidos en Europa, Rubio dijo que el país seguirá ligado para siempre al continente incluso cuando impulsa cambios en su relación y en las instituciones internacionales que han sido el baluarte del orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial.

Rubio intervino en la conferencia un año después que el vicepresidente estadounidense JD Vance sorprendió a la misma audiencia con una fuerte crítica a los valores europeos. Luego se produjeron una serie de declaraciones y medidas del gobierno de Trump contra los aliados, incluida la efímera amenaza lanzada el mes pasado por el republicano de imponer nuevos aranceles a varias naciones europeas en un intento por lograr el control estadounidense de Groenlandia, un territorio semiautónomo que pertenece a Dinamarca, aliado en la OTAN.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, inauguró la cumbre de este año el viernes pidiendo que Washington y Europa “reparen y revivan juntos la confianza transatlántica”, y apuntó que ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario en un mundo cuyo antiguo orden ya no existe. Pero él y otros funcionarios europeos dejaron claro que se mantendrán fieles a sus valores, incluido su enfoque sobre la libertad de expresión, el cambio climático y el libre comercio.

“Un hijo de Europa”

Aunque empleó un tono más tranquilizador que el que se ha escuchado a menudo durante el último año, Rubio dejó claro que el gobierno de Trump se mantiene firme en su política. Denunció “un culto al clima” y “una oleada de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades”.

Rubio alegó que la “euforia” de la victoria occidental en la Guerra Fría condujo a una “peligrosa ilusión de que habíamos entrado en ‘el fin de la historia’, que cada nación sería ahora una democracia liberal, que los lazos formados únicamente por el comercio y los negocios reemplazarían ahora a la nacionalidad… y de que ahora viviríamos en un mundo sin fronteras en el que todos se convertirían en ciudadanos del mundo”.

“Cometimos estos errores juntos y ahora juntos lo debemos a nuestro pueblo afrontarlos y avanzar para reconstruir”, dijo Rubio.

“Por eso los estadounidenses podemos parecer a veces un poco directos y urgentes en nuestros consejos”, declaró. “Por eso el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa”.

Rubio afirmó que el fin de la era transatlántica “no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo”, y agregó que “nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos un hijo de Europa”.

Reconoció que “hemos sangrado y muerto codo con codo en campos de batalla desde Kapyong hasta Kandahar”, luego de los comentarios despectivos de Trump sobre las tropas aliadas de la OTAN en Afganistán que causaron indignación. “Y estoy aquí hoy para dejar claro que Estados Unidos está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad y que, una vez más, queremos hacerlo con ustedes, nuestros apreciados aliados y nuestros amigos más antiguos”.

Funcionarios estadounidenses que acompañaban a Rubio dijeron que su mensaje era muy similar al que lanzó Vance el año pasado, pero que pretendía tener una mejor recepción entre la audiencia, que, según reconocieron, ha reaccionado con rechazo ante gran parte de la retórica de Trump en el último año.

Los europeos, tranquilos pero insatisfechos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el discurso de Rubio fue “muy tranquilizador”, pero señaló que “en su gobierno, algunos tienen un tono más duro sobre estos temas”.

En su discurso, subrayó que “Europa debe ser más independiente”, incluso en materia de defensa, e insistió en su “soberanía digital”, su enfoque sobre el discurso de odio en redes sociales.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer apuntó que “no deberíamos caer en la complacencia”. Dijo que el Reino Unido debe volver a estrechar sus lazos con Europa para ayudar al continente a “valerse por sí mismo” en defensa y que se necesita inversión que “nos lleve de la dependencia excesiva a la interdependencia”.

Hanno Pevkur, ministro de Defensa de Estonia, que forma parte de la UE y la OTAN, manifestó que era “una afirmación bastante atrevida decir que Estados Unidos es ‘un hijo de Europa’”.

“Fue un buen discurso, necesario hoy aquí, pero eso no significa que podamos despistarnos”, dijo a The Associated Press. “Todavía queda mucho trabajo por hacer”.

Rubio no mencionó Groenlandia. Tras la escalada del mes pasado por las pretensiones de Trump sobre la isla ártica, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciaron conversaciones técnicas sobre un acuerdo de seguridad en el Ártico.

El secretario de Estado estadounidense se reunió brevemente en Múnich el viernes con los mandatarios de Dinamarca y Groenlandia, una reunión que la primera ministra danesa Mette Frederiksen describió como constructiva.

Pero Frederiksen sugirió el sábado que, aunque la disputa se ha enfriado, sigue recelosa. Ante la pregunta sobre si la crisis ha pasado, respondió: “No, por desgracia no. Creo que el deseo del presidente de Estados Unidos es exactamente el mismo. Se toma este tema muy en serio”.

Cuando se le preguntó si puede ponerle un precio a Groenlandia, dijo “por supuesto que no”, y añadió que “tenemos que respetar a los Estados soberanos… y tenemos que respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y el pueblo groenlandés ha sido muy claro: no quiere convertirse en estadounidense”.