Incorporan robots humanoides a celebraciones del Año Nuevo Lunar en Beijing

Un robot humanoide en una feria con motivo del Año Nuevo Lunar en Beijing, el 13 de febrero del 2026. (AP foto/Vincent Thian)

BEIJING.- No solo las personas: en China, los robots también se están preparando para celebrar el Año Nuevo Lunar.

El viernes fue el día del ensayo general para cuatro simpáticos robots humanoides, cada uno de unos 95 centímetros (3 pies) de altura, en un centro comercial del oeste de Beijing. Los curiosos se detuvieron a mirar.

Cada robot recibió un colorido disfraz de león y, en cuestión de minutos, comenzaron los movimientos: doblar las rodillas, arriba, a la izquierda, a la derecha, sacudir la máscara y volver a hacerlo todo otra vez.

De cara al Año Nuevo Lunar, que se celebra la próxima semana, y como parte de distintas “ferias” y actividades en torno a Beijing, algunos recintos han estado ocupados montando sus escenarios y utilería.

Por segundo año consecutivo, una de las ferias estará dedicada a la tecnología y —así es— los robots ocuparán el centro del escenario.

La gente los verá bailar y también apilar bloques sobre otros para hacer una pequeña torre, ensartar bayas de espino en un palito —cubiertas con un jarabe, un popular dulce— o jugar al fútbol.

“Este año, el número de nuestros robots ha aumentado mucho”, comentó Qiu Feng, integrante del comité organizador. “Interpretarán danza, artes marciales, ópera de Beijing, poesía y fútbol”.

Añadió Qiu: “Algunos eventos también estuvieron disponibles el año pasado, pero esta vez la fineza de las acciones y el ambiente de alta tecnología son más fuertes”.

China ha estado intensificando sus esfuerzos para desarrollar mejores robots que puedan realizar distintas actividades, impulsados por inteligencia artificial y con menor intervención humana.

Pero, aunque ahora pueden hacer cosas que era difícil imaginar hace unos años, todavía se necesita a los humanos para ayudarlos —por ejemplo, para vestirlos o moverlos cuando se detienen en medio de un mini campo de fútbol.

“La tecnología se desarrolla más rápido y se vuelve más avanzada cada día”, señaló Qiu. “Mientras sigamos el ritmo de esta tendencia, nuestra… feria seguirá evolucionando y creciendo con los tiempos”.

Los robots que actuaban en el centro comercial fueron desarrollados por algunas startups chinas, como Booster Robotics. La empresa exhibirá alrededor de 20 robots humanoides, que también bailarán y jugarán al fútbol.

“Es un entorno de IA, lo que significa que, una vez que suene el silbato, se dejarán a un lado todos los controles remotos y toda la toma de decisiones y el control del movimiento los harán los propios robots”, indicó Ren Zixin, director de marketing de Booster Robotics.