Controlan bomberos conato de incendio originado por corto circuito

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conato de incendio provocado por un corto circuito en un refrigerador fue controlado por cuerpos de emergencia en un domicilio ubicado en la calle Díaz Mirón 1612, luego de que los residentes detectaran la presencia de humo en el primer piso del inmueble.

De acuerdo con el reporte, la familia se percató de que salía humo del interior de la vivienda, por lo que subieron a verificar el origen y localizaron la falla eléctrica en el electrodoméstico, donde ya se registraba fuego incipiente.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el conato, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del domicilio.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración, reportándose únicamente acumulación de humo en la vivienda.

Una vez controlada la situación, el personal de emergencia llevó a cabo la revisión del área para descartar riesgos adicionales y emitió recomendaciones preventivas a los moradores relacionadas con la supervisión de instalaciones eléctricas y el estado de los aparatos domésticos.