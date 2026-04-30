Aprueban reforma para que salvadoreños en el exterior tengan diputados en el Congreso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el palacio presidencial, el viernes 30 de enero de 2026, en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el palacio presidencial, el viernes 30 de enero de 2026, en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)

SAN SALVADOR.- A solicitud del presidente Nayib Bukele, el Congreso controlado por el oficialismo aprobó el miércoles una reforma constitucional para que los salvadoreños que residen en el exterior puedan contar con representación legislativa directa en el país centroamericano.

Los diputados reformaron el inciso primero del artículo 79 de la Constitución con el fin de abrir paso a la creación de una circunscripción electoral para los salvadoreños en el extranjero, basada en el Registro Electoral.

“Con esta reforma le estamos dando representación real a la diáspora salvadoreña”, declaró durante el debate el jefe de la bancada del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara.

Las reformas, aprobadas con 57 votos a favor y uno en contra, pasaron a estudio de la Comisión Política, que deberá someterlas a discusión y ratificarlas en la próxima plenaria.

La solicitud del mandatario, planteada en una publicación en redes sociales, destaca que “por primera vez la diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación, con voz en las decisiones que definan el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador, como ha sido hasta ahora”.

De acuerdo con la ley vigente, los votos de los salvadoreños que tienen su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero son asignados a diputados del departamento de San Salvador automáticamente si realizan votación remota, y no al departamento de su origen.

Bukele señaló que actualmente hay tres millones de salvadoreños en el exterior, y de ellos más de 950.000 tienen domicilio registrado fuera del país. Dijo que el hecho de que tantos salvadoreños hayan registrado su domicilio en el extranjero refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político salvadoreño, y que “hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación especifica por primera vez en la Asamblea Legislativa”.

En la misma jornada, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados reformaron la Constitución para “despartidizar” el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y evitar así que los partidos políticos pueden proponer a los magistrados del máximo organismo electoral salvadoreño.

El artículo 208 de la Constitución indica que el TSE estará formado por cinco magistrados: tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial, y dos magistrados restantes de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

Pero con la reforma aprobada, ahora los magistrados del TSE serán electos como se hace con los funcionarios de segundo grado, donde los candidatos se postulan ante el Congreso unicameral, una comisión legislativa los entrevista y son electos por votación del pleno.

Los comicios para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales se llevarán a cabo el 28 de febrero de 2027, según los programó el TSE.