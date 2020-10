Atienden a 53 mujeres y 108 varones de tuberculosis

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Oscar González Arrambide, máxima autoridad en salud local, quien añadió que a la Secretaría de Salud le preocupa que muchas personas a pesar de que presentan tos por más de 15 días, no acuden para que les hagan el examen y descartar o confirmar la enfermedad.

NUEVO LAREDO, TAM.- La tuberculosis es una enfermedad que ha sido muy difícil de erradicar, cada año se presentan contagios, de enero a la fecha el área de Baciloscopia de la Jurisdicción Sanitaria 5, tiene registrados y en control 108 casos en varones, y 53 casos en mujeres.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Oscar González Arrambide, máxima autoridad en salud local, quien añadió que a la Secretaría de Salud le preocupa que muchas personas a pesar de que presentan tos por más de 15 días, no acuden para que les hagan el examen y descartar o confirmar la enfermedad.

“Del total de casos, 103 son de la Secretaría de Salud y 50 pertenecen al Seguro Social, cuatro son del ISSSTE, estos son los que tenemos ahorita que son casos nuevos en este año confirmados, hasta el momento no hemos tenido fallecimientos”, indicó.

Añadió que el año pasado tuvieron dos fallecimientos, donde los pacientes a parte tenían comorbilidad, no por sí sola la enfermedad terminó con sus vidas, el año pasado cerraron con alrededor de 220 casos, las recomendaciones siguen siendo las mismas.

Que en el momento de que la persona tenga una tos de más de 15 días que no se le quita habiendo tomado jarabes, o cualquier medicamento para la tos, y que continúe con esa tos seca y que la persona empiece a bajar de peso sin causa a aparente, que sude en las noches ya estando acostado.

Que presente falta de apetito entre otras dificultades es cuando debe acudir a checarse, sobre todo cuando hay una tos de más de 15 días, y sobre todo que esa persona al toser arroje sangre, con mayor razón debe acudir a realizarse el estudio.

González Arrambide dijo que al paciente se le realiza la baciloscopia, se le toma una placa, para tener un resultado certero, y de esa manera saber si ya adquirió la enfermedad, si es así iniciar con el tratamiento de inmediato, y sobre todo que en su casa lleve a cabo todas las medidas de higiene.

“Esto para que no contagie a su familia o a las personas que conviven con él, tiene que tener a parte sus objetos personales, sus trastes donde come, el tratamiento puede ser medio año o por un año, no se debe de dejar de tomar ningún día, la tuberculosis es curable teniendo apego al tratamiento”, concluyó.