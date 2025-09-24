El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Atiende IMJUVE a más de 900 jóvenes del CONALEP con la campaña de salud sexual y reproductiva

Durante la jornada se ofrecieron asesorías especializadas, entrega de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas para la detección de ETS

Este tipo de jornadas, además de llevar un mensaje de concientización, sirve para acercar todos los servicios que ofrece el instituto a los jóvenes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó la Campaña de Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva a las instalaciones del CONALEP en la colonia Parque Industrial, donde se atendió a más de 900 jóvenes con acciones preventivas y de orientación.

Gracias al respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y la Facultad de Enfermería, se acercaron servicios gratuitos para el beneficio de las juventudes de Nuevo Laredo.

Durante la jornada se ofrecieron asesorías especializadas, entrega de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, con el objetivo de fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad entre las y los estudiantes.

Al respecto, Jesús Espinoza, director del IMJUVE, señaló que este tipo de jornadas, además de llevar un mensaje de concientización, sirve para acercar todos los servicios que ofrece el instituto a los jóvenes.

“Es fundamental llevar estas pláticas y servicios a los planteles educativos, porque es ahí donde podemos generar mayor conciencia entre los jóvenes. Con estas campañas refrendamos el compromiso del Gobierno Municipal de velar por la salud y el bienestar de las juventudes de Nuevo Laredo”, afirmó.

El IMJUVE destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal con la salud integral de la juventud, impulsando campañas de prevención que contribuyan a un desarrollo pleno y seguro.

Identifican a conductor que murió tras choque frontal en bulevar Colosio
Invitan a la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales “Arte que Transforma” en Nuevo Laredo

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.