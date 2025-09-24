Atiende IMJUVE a más de 900 jóvenes del CONALEP con la campaña de salud sexual y reproductiva

Durante la jornada se ofrecieron asesorías especializadas, entrega de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas para la detección de ETS

Este tipo de jornadas, además de llevar un mensaje de concientización, sirve para acercar todos los servicios que ofrece el instituto a los jóvenes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó la Campaña de Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva a las instalaciones del CONALEP en la colonia Parque Industrial, donde se atendió a más de 900 jóvenes con acciones preventivas y de orientación.

Gracias al respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y la Facultad de Enfermería, se acercaron servicios gratuitos para el beneficio de las juventudes de Nuevo Laredo.

Durante la jornada se ofrecieron asesorías especializadas, entrega de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, con el objetivo de fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad entre las y los estudiantes.

Al respecto, Jesús Espinoza, director del IMJUVE, señaló que este tipo de jornadas, además de llevar un mensaje de concientización, sirve para acercar todos los servicios que ofrece el instituto a los jóvenes.

“Es fundamental llevar estas pláticas y servicios a los planteles educativos, porque es ahí donde podemos generar mayor conciencia entre los jóvenes. Con estas campañas refrendamos el compromiso del Gobierno Municipal de velar por la salud y el bienestar de las juventudes de Nuevo Laredo”, afirmó.

El IMJUVE destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal con la salud integral de la juventud, impulsando campañas de prevención que contribuyan a un desarrollo pleno y seguro.