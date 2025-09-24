El Dólar
Identifican a conductor que murió tras choque frontal en bulevar Colosio

Alejandro “H.”, de 28 años, perdió la vida al invadir el carril contrario y estrellarse contra una Jeep; el otro conductor resultó ileso

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso inmediato de Alejandro. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades identificaron como Alejandro “H.”, de 28 años, al conductor que perdió la vida en el accidente registrado la mañana lunes sobre el bulevar Colosio, casi debajo del puente internacional II

El peritaje de Tránsito y Vialidad determinó que el Kia Forte negro, modelo 2010, circulaba a exceso de velocidad, perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra una Jeep Grand Cherokee 2018.

El choque ocurrió a pocos metros del CITEV, cerca del Puente Internacional 2 “Juárez-Lincoln”. El impacto dejó al Kia destrozado, mientras que la Jeep presentó daños menores gracias a la activación de las bolsas de aire.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso inmediato de Alejandro. Su cuerpo fue trasladado a la funeraria Valdez para la necropsia de ley. En contraste, el conductor de la Jeep, identificado como Lorenzo, de 56 años y originario de Coahuila, resultó ileso.

“Yo venía rumbo al Puente Uno, cuando de repente vi que el Kia se descontroló e invadió mi carril… fue muy rápido, no pude hacer nada”, relató Lorenzo, aún conmocionado por el accidente.

Agentes de la Policía Investigadora y peritos de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias.

Fortalece SEDUMA planeación urbana de Nuevo Laredo
Atiende IMJUVE a más de 900 jóvenes del CONALEP con la campaña de salud sexual y reproductiva

