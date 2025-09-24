Invitan a la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales “Arte que Transforma” en Nuevo Laredo

Se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en el Parque “Las Palapas”, ubicado en la colonia Las Torres

Como parte de la jornada, se realizarán acciones de limpieza y reforestación para recuperar este espacio público que actualmente ha sido utilizado como tiradero clandestino. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación General de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo, en conjunto con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), invita a la comunidad a sumarse a la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales “Arte que Transforma”, una actividad que promueve la paz y la prevención de adicciones a través del arte y el voluntariado.

El evento se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre en el Parque “Las Palapas”, ubicado en la colonia Las Torres, en la intersección de la calle Veracruz con Plutarco Elías Calles, a partir de las 7:30 de la mañana.

Como parte de la jornada, se realizarán acciones de limpieza y reforestación para recuperar este espacio público que actualmente ha sido utilizado como tiradero clandestino. Además, se contará con la participación de jóvenes voluntarios que, a través de la expresión artística, darán vida a murales con mensajes de transformación y convivencia positiva.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Coordinación General de Gestión Ambiental hizo un llamado a la ciudadanía para participar en esta actividad que busca generar conciencia, fortalecer el tejido social y promover la construcción de entornos más seguros y saludables para todas y todos.