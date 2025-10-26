Asisten más de 600 personas a la brigada de registros de nacimiento extemporáneos

150 fueron registros extemporáneos, 200 correcciones, 100 certificaciones de CURP y 150 fueron ciudadanos que pidieron información de diversos servicios

La campaña se efectuó los pasados días martes y miércoles en la explanada del Palacio Federal. [Iván Zertuche / Líder Web]

La campaña se efectuó los pasados días martes y miércoles en la explanada del Palacio Federal. [Iván Zertuche / Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a la Oficial Primera del Registro Civil, Erika De León Rivera, se tuvo una importante participación de la comunidad, durante la brigada de registros extemporáneos de nacimiento organizada por el Registro Civil en Nuevo Laredo, captando la presencia de poco más de 600 ciudadanos.

Dicho evento tuvo lugar en la explanada del Palacio Federal (explanada Independencia o Plaza Hidalgo).

“Estamos muy contentos porque tuvimos muy buena respuesta, por parte de los ciudadanos, acudieron más de 600 personas en estos días, martes y miércoles pasados, de los cuales 150 fueron registros extemporáneos, 200 correcciones, 100 certificaciones de CURP y 150 fueron algunos otros ciudadanos que venían a preguntar requisitos y algunas otras actas foráneas”, mencionó De León Rivera.

La funcionaria destacó que aunque se trató de una brigada especial, este tipo de trámite se puede realizar durante todo el año, ya que es una campaña permanente, donde el ciudadano puede acudir con los documentos que tenga a la mano, se le otorga una solicitud de registro, llena sus datos y presenta a dos testigos con identificación.

Para concluir, la funcionaria estatal, precisó que seguirán atendiendo a la ciudadanía.

Además de que es gratuito el servicio, para el mismo es preciso presenten todos los documentos que tengan y 2 testigos con su credencial de elector.