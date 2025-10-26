Iniciará El Buen Fin el 13 de noviembre: CANACO

Nuevo Laredo, Tam.– El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Nuevo Laredo (CANACO), Agustín Simón Duarte Babiak, anunció que los preparativos para El Buen Fin en Nuevo Laredo avanzan de manera positiva y que este año el evento arrancará el jueves 13 de noviembre en las instalaciones de la propia Cámara.

“El arranque será distinto al de años anteriores, pues se busca fomentar la participación directa de los negocios locales. La intención es provocar la participación de todos los negocios locales, de todos los que quieran estar presentes en el arranque, que traigan su publicidad, sus promociones, su participación. Va a estar la disposición de espacios y obviamente la Cámara a disposición de todos los comerciantes”, señaló Duarte Babiak.

El registro de los comercios continúa realizándose en línea a través de los sitios oficiales de Canaco y las Cámaras de Comercio, aunque el dirigente no precisó el número de establecimientos inscritos, confió en superar ampliamente la participación de ediciones previas.

El presidente de la Canaco destacó además que la coordinación con el gobierno municipal ha sido clave para fortalecer las estrategias de promoción del comercio local, ya que es un objetivo tanto de la cámara como del propio gobierno municipal, el proyectar el comercio local.

“Los comercios que deseen sumarse deben operar formalmente, pero aún así la convocatoria está abierta incluso a quienes no sean socios de la Cámara de Comercio. Como lo que se trata es de promover el comercio local, estamos permitiendo y dándoles la bienvenida a todo el negocio que quiera participar”, concluyó.