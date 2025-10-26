Conquista Joao Fonseca Basilea y logra histórico título para el tenis brasileño

El joven de 19 años superó a Davidovich Fokina y se convirtió en el tercer campeón más joven de categoría 500 desde 2009

El brasileño Joao Fonseca posa con el trofeo tras ganar la final de Basilea al superar al español Alejandro Davidovich Fokina en la final del domingo 26 de octubre del 2025. (Georgios Kefalas/Keystone via AP)

BASILEA, Suiza.- El brasileño Joao Fonseca conquistó el mayor título de su joven carrera al abrumar el domingo 6-3, 6-4 a Alejandro Davidovich Fokina en la final del Abierto de Basilea.

Fonseca dominó 29-16 en el renglón de golpes ganadores para sellar su victoria en 1 hora y 25 minutos.

A sus 19 años, Fonseca se convirtió en el tercer jugador más joven que se consagra en un torneo de la categoría 500 desde que la categoría se inauguró en 2009. También es el primer brasileño que se corona en un certamen por encima de los ATP 250 desde que Gustavo Kuerten atrapó el título del Masters 1000 de Cincinnati en 2001.

“Es una locura. Quiero agradecer a mi familia y a mis entrenadores, quienes me ayudaron a lograr este increíble esfuerzo”, dijo Fonseca. “Mis padres acaban de llegar de Brasil. Iban a París, pero cambiaron sus vuelos y llegaron una hora antes del partido con mis tíos. Es increíble tenerlos aquí para el título más importante de mi carrera. Es un placer jugar este deporte y este torneo, y estoy muy feliz”.

Fonseca alzó su primer trofeo de campeón en Buenos Aires el pasado febrero y su campaña esta semana le permitirá escalar al número 28 del ranking desde el lunes.

Davidovich Fokina, 18vo del ranking, seguirá esperando por el primer título de su carrera. El español quedó 0-5 en finales, sucumbiendo en cuatro este año.