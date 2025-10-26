Reacciona Leverkusen tras goleada europea y derrota al Freiburg en Bundesliga

Ernest Poku del Bayer Leverkusen celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Freiburg el domingo 26 de octubre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

LEVERKUSEN, Alemania.- Ernest Poku continuó con su fuerte racha goleadora y el Bayer Leverkusen se recuperó de su dura derrota ante el Paris Saint-Germain al vencer el domingo 2-0 al Freiburg en la Bundesliga.

En su primer partido desde que la derrota 7-2 ante el PSG puso fin al inicio invicto de Kasper Hjulmand como entrenador, el Leverkusen se mostró como un equipo muy diferente, terminando con una racha de ocho partidos sin perder del Freiburg en todas las competiciones.

Ernest Poku anotó el primer gol tras una elegante pared con Aleix García que le permitió correr hacia el balón al borde del área y disparar con potencia.

Eso llevó al veloz centrocampista holandés Poku a tres goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga mientras se adapta tras un inicio turbulento en su tiempo en Leverkusen. Poku firmó en agosto como parte de la reconstrucción del Leverkusen bajo el entrenador holandés Erik ten Hag, quien fue despedido menos de tres semanas después.

El defensor Edmond Tapsoba, uno de los pocos jugadores que quedan de la temporada ganadora del título 2023-24 del Leverkusen bajo Xabi Alonso, duplicó la ventaja con un imponente cabezazo a los 52 minutos. La expulsión de Philipp Lienhart por una segunda tarjeta amarilla prácticamente acabó con las esperanzas de remontada del Freiburg.

Hubo otro impulso para el Leverkusen cuando el delantero checo Patrik Schick salió del banquillo para su primer partido en un mes tras una lesión en el muslo.

Más tarde, el Stuttgart puede subir al tercer lugar en la tabla con una victoria sobre el Mainz, que está teniendo dificultades. Los dos equipos se enfrentarán nuevamente el miércoles cuando el Mainz reciba al Stuttgart en la segunda ronda de la Copa de Alemania.