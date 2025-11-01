Arrestan a mujer por falsificar documentos para tramitar Visa Láser

Fue detenida en el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo; las autoridades aseguraron los papeles falsos e iniciaron carpeta de investigación

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal detuvieron a una mujer identificada como Claudia Pamela “H”, de 36 años, luego de ser sorprendida en posesión de documentos falsos mientras intentaba tramitar una Visa Láser en el Consulado de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal de seguridad detectó irregularidades en la documentación presentada por la imputada, por lo que se dio aviso a los agentes federales destacados en la zona. Al ser abordada, la mujer mostró una actitud agresiva, profiriendo insultos tanto a transeúntes como a los elementos policiales que intervinieron.

Tras ser controlada, fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde se llevó a cabo su puesta a disposición conforme al protocolo legal. En el lugar se realizó la lectura de derechos, el registro médico correspondiente y su ingreso al Registro Nacional de Detención.

Los documentos presuntamente apócrifos fueron asegurados y quedaron bajo cadena de custodia como parte de las pruebas que integran la carpeta de investigación.

Las autoridades reiteraron que la falsificación o uso indebido de documentos oficiales constituye un delito federal, por lo que exhortaron a la ciudadanía a realizar cualquier trámite migratorio únicamente por las vías legales y con documentación auténtica, para evitar sanciones penales.